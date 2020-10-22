شكرا لقرائتكم خبر عن قنص أطفال ونساء.. ميليشيا الحوثي ترتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

استهدفت ميليشيا الحوثي في جريمة مروعة مجمع “أخوان ثابت” الصناعي والتجاري، في مدينة الحديدة، بالأسلحة الثقيلة مخلفة قتيلا من موظفي المجمع.

و قتل مدني وأصيب 3 آخرون بينهم طفلة، في جرائم قنص منفصلة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، في محافظة الحديدة، غربي اليمن، في سياق تصعيدها الممنهج ضد المدنيين وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر بحسب “العربية نت” ، أن الميليشيات استهدفت بسلاح قناص الدشكا عيار 23، عمال المجمع وأدى إلى مقتل أحد الموظفين ويدعى أيمن عبدالله أحمد محسن الشلح ويبلغ من العمر 30 عاماً .

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كما أصيبت طفلة وامرأة، في عمليتي استهداف لقناصة ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة إسراء علي جمالي خلوف (7 أعوام) تعرضت للإصابة برصاصة اخترقت قدمها الأيمن وخرجت من فخذ قدمها الأيسر أطلقها قناصة لميليشيا الحوثي أثناء تواجدها أمام منزلها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

وفي منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه، أصيبت امرأة أخرى تدعى حمودة عمر عبيد شامي، ذات الـ 25 عاماً، برصاص قناصة لذراع إيران وهي داخل منزلها.

وأصيب أيضا شاب يعمل في مجمع “سيتي ماكس” شرق مدينة الحديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات على ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية، جريمة شنعاء بقصف صاروخي مباشر على حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وجرائمها المتصاعدة ضد المدنيين.