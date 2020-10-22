الكاظمي يلتقي نظيره البريطاني في لندن

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، نظيره البريطاني بوريس جونسون في العاصمة لندن.

ويزور الكاظمي على رأس وفد رسمي العاصمة البريطانية لندن ضمن جولة اوروبية شملت فرنسا ثم المانيا.

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