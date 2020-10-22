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بالفيديو شباب ثورة تشرين لدخول عالم السياسة وتمثيل المتظاهرين

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متظاهرو ثورة تشرين يعقدون مؤتمرا لبحث دور الشباب للدخول الى عالم السياسة والتاكيد على المشاركة الفاعلة بالانتخابا

شباب ثورة تشرين يعقدون مؤتمرا يبحثون فيه دور الشباب في مواجهة الأزمات السياسية وضرورة دخول هذه الشريحة المهمة في عالم السياسة


إزاحة شاملة للطبقة السياسية واستبدالها بوجه شبابية فاعلة أبرز مايطمح إليه هؤلاء الشباب في الفترة المقبلة صانعو ثورة تشرين هكذا وصفوا أنفسهم تجمعوا من اغلب المحافظات المنتفضة حاملين معهم رؤى سياسية حالمة يأملون أن تطبق لتعديل مسار العملية السياسية التي انحرفت وباتت تفاقم الأزمات التي تمر بالبلاد دخول الشباب في المجال السياسي يساعد حسب وصفهم في تغيير وجهتها كون الحيوية والديناميكية هي جزء من شخصية الشاب وهو اكثر رغبة في تحسين الأوضاع.

الانتخابات المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة للشباب لاسيما الذين شاركوا فى ثورة تشرين هذا مااكدته مجموعة من الناشطين الراغبين بالتغيير الشامل للطبقة السياسية الحالية.

السؤال الذي يُطرح هل هو غياب ام تغييب لدور الشباب في العملية السياسية التي من المفترض ان تستمد قوتها وفاعليتها من عزيمة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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