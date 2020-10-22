برلمانيون يناقشون مع القضاء الاعلى 'جريمة الفرحاتية'

بحث وفد برلماني، الخميس، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اجراءات التحقيق في "جريمة الفرحاتية" التي راح ضحيتها ثمانية مدنيين في محافظة صلاح الدين.



وقال بيان لاعلام القضاء تلقته الخليج 365، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل في مكتبه عدد من أعضاء مجلس النواب، كلا من محمد تميم ومثنى السامرائي ومضر الكروي ويحيى المحمدي وابتسام الدرب وشمائل سحاب العبيدي واقبال اللهيبي".

Advertisements

واشار البيان الى أن "زيدان بحث معهم (الوفد البرلماني) إجراءات القضاء في التحقيق بجريمة الشهداء المغدورين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد"، مبيناً أن "اللقاء حضره رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".

وكان مصدر أمني أفاد لـ الخليج 365، ظهر السبت الماضي، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.