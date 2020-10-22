22 تشرين الأول..ماذا حدث في مثل هذا اليوم من أحداث تاريخية وسياسية؟

2020-10-22 | 11:57 102 مشاهدة 1907 - الإعلان عن تأسيس الحزب الوطني المصري برئاسة مصطفى كامل.

1940 - إيطاليا تعلن الحرب على اليونان في الحرب العالمية الثانية.

1956 - اختطاف طائرة مغربية كانت تقل زعماء الثورة الجزائرية وهم أحمد بن بلة وخمسة من رفاقه.

1964 - الأديب الفرنسي جان بول سارتر يرفض استلام جائزة نوبل في الأدب.

2008 - سفير الكويت لدى العراق علي المؤمن يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ليكون أول سفيرًا كويتيًا في العراق منذ غزو العراق للكويت

2017 - السلطات اليابانية تخلي أكثر من 380 ألف شخص من منازلهم تحسباً لإعصار لان.

2018 - العثور على سلسلة من الطرود المفخخة تستهدف معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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