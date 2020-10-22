وزير الصحة الروسي يدخل الحجر الصحي

اضطر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إلى دخول الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة أحد أقاربه بفيروس كورونا.
وأكد مساعد الوزير، أليكسي كوزنيتسوف، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن موراشكو قرر دخول الحجر الصحي بعد أن أثبتت فحوصات PCR إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس التاجي.
وذكر المسؤول أن موراشكو الآن في حالة صحية جيدة وسيواصل أداء مهامه عن بعد، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا على صحة موظفي الوزارة.
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