وزير الصحة الروسي يدخل الحجر الصحي

وأكد مساعد الوزير، أليكسي كوزنيتسوف، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، أن موراشكو قرر دخول الحجر الصحي بعد أن أثبتت فحوصات PCR إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس التاجي.

وذكر المسؤول أن موراشكو الآن في حالة صحية جيدة وسيواصل أداء مهامه عن بعد، مشيرا إلى أن القرار يأتي حرصا على صحة موظفي الوزارة.