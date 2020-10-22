شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة في المغرب.

Advertisements كما كشفت الوزارة المغربية عن تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة. وأوضحت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية في التحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربي؛ في 2 مارس الماضي. وتم التأكد من 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634 حالة.

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