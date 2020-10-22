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تحطم طائرة تركية في منطقة بيوك شكمجة بالعاصمة إسطنبول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

تحطم طائرة تركية في منطقة بيوك شكمجة بالعاصمة إسطنبول

متابعات_ الخليج 365

تحطمت طائرة تدريب تركية، الخميس، في منطقة بيوك شكمجة، بالعاصمة إسطنبول. 

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وذكرت وسائل إعلام تركية أن "الطائرة تحطمت بالقرب من البحيرة في بيوك شكمجة، وخرج قائد الطائرة التي أقلعت من مطار هازرفين، من أسفل حطام الطائرة مصابا بجروح".

 

ووصل إلى مكان الحادث قوات من الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية.

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