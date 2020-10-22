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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة تركية في منطقة بيوك شكمجة بالعاصمة إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تحطمت طائرة تدريب تركية، الخميس، في منطقة بيوك شكمجة، بالعاصمة إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن "الطائرة تحطمت بالقرب من البحيرة في بيوك شكمجة، وخرج قائد الطائرة التي أقلعت من مطار هازرفين، من أسفل حطام الطائرة مصابا بجروح".
ووصل إلى مكان الحادث قوات من الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية.
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