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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدعو لبناء ثقة تعزز أمن الخليج بعد تدخلات إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي.
وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، الخميس، أنه "بدون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".
ولفت إلى أن "الخليج العربي لا شك يعاني تاريخياً من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة".
وأوضح أن "الإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وأن خطوات بناء الثقة تبقى أساسية لتحقيق هذه الغاية".
وأشار إلى أن "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم المليشيات".
واختتم بالتأكيد مجدداً على "أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".
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