شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد .. أولى اجتماعات لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها رقم 1 لسنه 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، علي أن تعقد اللجنة أولي اجتماعاتها يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020.

في السياق ذاته، قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنه 2020 وتسلميهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسي يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020، علي أن يبدأ الأستقبال من العاشرة صباحا.

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يشار إلى أن قائمة الـ100 المعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تنوعاً كبيراً أشاد بها الخبراء والمتخصصون، حيث ضمت قامات وكوادر مهنية وشخصيات عامة ورؤساء الأحزاب واتسمت القائمة بالتميز والتوازن ومراعاة تمثيل كافة التخصصات المهنية التي تحمل خبرات نوعية في مجالاتها ، بالإضافة إلى التمثيل القوي للمرأة.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.