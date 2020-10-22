شكرا لقرائتكم خبر عن "وكيل الشيوخ": لجنة اللائحة تضم كافة الأطياف السياسية لإتاحة الرأي والرأى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ستعقد أولي اجتماعاتها ظهر يوم الأحد القادم.

وأضاف أبو شقة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللجنة مٌشكلة على أعلى مستوى مع مراعاه تمثيل كافة الأطياف السياسية والحزبية والمستقلة، وكذا الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والخبراء في كافة المناحي، بما يتيتح للجميع إبداء رأيه، ونكون أمام الرأي والرأي الآخر، لافتاً إلى أن الهدف من التمثيل الواسع أن نكون أمام حوار ديمقراطي لا ينفرد فيه أحد بالرأي ويكون هناك مشاركة للجميع في إبداء رأيه.

وتابع أبو شقة، أن هناك خبرات وقامات في المجلس يجب الاستفادة أيضا من رايها، لذا كان الحرص علي تمثيل كافة المتخصصين، بحيث يثري كل منهم في مجاله، في هذه المرحلة الفارقة، ورساله للجميع المصريين جميعا أننا علي قلب رجل واحد لانجاح هذا المشروع الوطني.