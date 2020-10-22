باسو يلجأ إلى الكوميديا الساخرة للحديث عن السياسة

اختار الكوميدي، محمد باسو، اللجوء إلى الكوميديا الساخرة، للحديث عن السياسية في سلسلة جديدة، اختار لها عنوان “ناطق غير رسمي”.

وبث باسو الحلقة الأولى من كبسولته الكوميدية، ليلة أمس الأربعاء، عبر قناته في “يوتوب”، تقمص من خلالها شخصية ناطق رسمي باسم حكومة مفترضة.

وظهر باسو في الحلقة الأولى، في ندوة صحفية، حيث طرحت عليه أسئلة، فكانت إجابته عبارة عن انتقاد ضمني لطريقة تعامل الحكومة مع مواضيع عدة.

Advertisements

وتحدث باسو عن معاناة أهل المناطق النائية، والوضعية الصحية مع وباء كورونا، وميزانيات مشاريع لم تر النور، ومواضيع أخرى جميعها بأسلوب كوميدي، يحمل رسائل ضمنية.

ويشارك في فريق إعداد الكبسولة الكوميدية الجديدة، إلى جانب باسو، الثنائي الكوميدي إدريس، ومهدي.

وتوجه باسو شأنه شأن عدد من الكوميديين، وزملائهم في مجموعة “هيموراجي” نحو يوتوب، لانتاج كبسولات خاصة بهم، يعززون بها حضورهم في المشهد إلى جانب أعمالهم التلفزية، وعروضهم على خشبات المسارح.