بنشرقي وأوناجم رفقة الوداد في مصر- صور

زار الثنائي المغربي المحترف في صفوف الزمالك المصري، أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، مقر إقامة نادي الوداد في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش مباراته ضد فريق الأهلي.

وانضم أوناجم، وبنشرقي، ليلة أمس الأربعاء، إلى زملائهم السابقين بفندق إقامة الوداد في مصر، في زيارة تعكس مدى ارتباط الثنائي المغربي بفريقهم السابق.

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وظهر أوناجم، وبنشرقي، في الفندق، وهما يلتقطان صورا مع لاعبي الوداد، الفريق، الذي تألقا فيه، وحققا ألقابا معه.

ويخوض الوداد، يوم غد الجمعة، مباراته ضد الأهلي المصري، طامعا في العودة في نتيجة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انهزامه على أرضه ذهابا بهدفين دون رد.