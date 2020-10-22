تبعا لشكاية سائق سيارة.. التحقيق مع شرطيين في الرباط بتهمة الابتزاز

اليوم 24

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شرطيين، برتبة مقدم شرطة، يعملان بفرقة الدراجات الهوائية في الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الدائرة الأولى للشرطة في ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية من سائق سيارة، يتهم فيها الشرطيين بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، “وهي الشكاية، التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا، مكن من توقيف الشرطيين متلبسين بحيازة جزء من المبلغ المالي، الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية”.

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وأضاف البلاغ نفسه أنه تم إيداع الشرطيين معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات، وخلفيات هذه القضية.

وخلص البلاغ إلى أنه في مقابل ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما.