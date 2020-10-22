إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 41 مليون حالة

الخميس 22 أكتوبر 2020

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 2ر41 مليون حتى صباح اليوم الخميس.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 41 مليوناً و228 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر28 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و131 ألف حالة.

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وكولومبيا وبيرو والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.