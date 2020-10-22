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الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية المكلفة بتأليف الحكومة.

 

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وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وأنه سمى سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون. 

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