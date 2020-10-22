الارشيف / اخبار العالم

20 قتيلاً في هجوم إرهابي على قرية بشمال نيجيريا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً في هجوم إرهابي على قرية بشمال نيجيريا والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020

قتل 20 قروياً في شمال غرب نيجيريا في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى عصابة إجرامية، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

 

Advertisements

وقال محمد شيخو المتحدث باسم الشرطة إن "قطاع الطرق"، كما يسميهم سكان المنطقة، وصلوا إلى قرية تونغار كوانا في ولاية زامفارا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على سكانها مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

 

 

ومنذ سنوات عدة تزرع الرعب في المناطق الريفية في وسط نيجيريا وشمالها الغربي عصابات مسلحة، يبلغ عدد أفراد الواحدة منها أحياناً مئات الرجال الذي يعتاشون على سرقة المواشي والخطف بهدف الحصول على فدية مالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 قتيلاً في هجوم إرهابي على قرية بشمال نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا