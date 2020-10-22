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شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 طائرة تستخدم أجواء الإمارات يومياً خلال أكتوبر والان مع التفاصيل
الخميس 22 أكتوبر 2020
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع عدد الطائرات المستخدمة لأجواء الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري إلى حوالي 1000 طائرة في اليوم، بزيادة تصل إلى أكثر من 200% مقارنة بشهر أبريل من هذا العام.
وأكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات / وام / - أن التأثيرات التي واجهت حركة الطيران على مستوى العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد بدأت في التلاشي التدريجي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة مع قطاع الطيران المدني لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية.
كما أكد تطبيق حلول عملية تسمح بالتشغيل الآمن للرحلات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار الوباء.
وأعرب عن سعادته برؤية العودة التدريجية لحركة الطيران، متوقعاً استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع في الدولة والعالم والتعافي التام.
وقال السويدي إن تشغيل دولة الإمارات لناقلين وطنيين جديدين خلال فترة الأزمة يمثل إضافة مهمة للقطاع في إشارة إلى شركة العربية للطيران - أبوظبي، وشركة ويز أير- أبوظبي.
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