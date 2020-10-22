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البرازيل تصل إلى 5.27 مليون إصابة بكورونا و154837 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) في البرازيل إلى 27ر5 مليون إصابة حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات تم جمعها بواسطة جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

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وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 154837 بينما تعافى 53ر4 مليون شخص من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.

 

 وقد مر حوالي 34 أسبوعا منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

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