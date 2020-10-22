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حاكم مقاطعة برازيليا يشيد بمساعدات الإمارات لبلاده لمواجهة كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 22 أكتوبر 2020

أشاد إيبانيس روشا، حاكم مقاطعة برازيليا، بالمساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى البرازيل والتي ساهمت في تعزيز جهود العاملين في القطاع الطبي، لا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة (كوفيد 19).

 

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جاء ذلك خلال لقاء روشا مع صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث بحثا آفاق التعاون القائم بين دولة الإمارات وبرازيليا وسبل تعزيز الاستثمارات في المقاطعة. وتحدث السويدي عن المزايا العديدة التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير، فضلاً عن العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية الحديثة المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تمتلكها، وتنوع مواردها الصناعية والاقتصادية، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعـم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

 

حضر اللقاء أعضاء من مكتب حكومة المقاطعة.

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