بدء الاستشارات النيابية اللبنانية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:30 صباحًا, 22 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض بدأت اليوم في القصر الرئاسي الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين سيسمون الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة .

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