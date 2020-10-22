شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تحشد 650 ألف جندي استعدادا للعاصفة "سوديل" والان نبدء بالتفاصيل
وحذر المركز الوطني الفيتنامي لتنبؤات الأرصاد الجوية المائية اليوم الخميس ، من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في الأيام المقبلة، مع عبور العاصفة "سوديل" من بحر الصين الجنوبي واتجاهها ناحية فيتنام.
ومن المتوقع أن تجلب العاصفة المزيد من الأمطار الغزيرة إلى مقاطعات وسط البلاد التي تعاني بالفعل من الاثار المترتبة على الفيضانات المدمرة.
وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن العديد من العواصف والأمطار الغزيرة في فيتنام، عن مقتل 114 شخصا خلال الأسابيع الأخيرة، بينما لا يزال هناك 21 شخصا آخرين في عداد المفقودين.
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