شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدرس تخفيف قيود السفر بداية من الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس، أن الحكومة تفكر بداية من الشهر المقبل في استثناء المسافرين لأغراض العمل، الذين يريدون دخول البلاد لفترة قصيرة تصل إلى 72 ساعة، من الخضوع للحجر الصحي ، وانه سيتم تطبيق هذا الاستثناء على المسافرين القادمين من دول ومناطق تم احتواء فيروس كورونا بها بشكل كبير. وسوف يتعين على المسافرين تقديم ما يفيد بخلوهم من فيروس كورونا وقائمة بالأماكن التي يعتزمون زيارتها. وكانت اليابان قد استأنفت بالفعل رحلات المسافرين بغرض العمل مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وبعض الدول الأخرى. وكانت العاصمة اليابانية طوكيو قد أعلنت اليوم تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 29 ألفا و 520 حالة.

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