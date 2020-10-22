الارشيف / اخبار العالم

دولة عربية تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الأردن اليوم الخميس تسجيل 2648 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وهو أكبر عدد يومي منذ بداية الجائحة.
وتواجه المملكة تفشيا كبيرا للفيروس في الآونة الأخيرة ارتفعت خلاله الوفيات لثلاثة أمثالها في الأسبوعين الماضيين فقط.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنه على الرغم من دخول البلاد "مرحلة صعبة" بعد انتقال العدوى محليا على نطاق واسع، فإنها لن تعاود فرض العزل العام على مستوى البلاد، مبينا أن "الإغلاقات الطويلة ستؤدي إلى زوال بعض القطاعات الاقتصادية"، مرددا مخاوف من أن العزل العام الصارم الذي يعطل مناحي الحياة اليومية من شأنه أن يشل الاقتصاد المعتمد على المساعدات.


وقالت السلطات إنه منذ بداية تفشي الوباء، سجل الأردن الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 10 ملايين نسمة 43620 إصابة و443 حالة وفاة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا منذ بدء الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا