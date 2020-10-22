العراق يحافظ على المركز الـ70 في تصنيف 'فيفا' الجديد

رياضة 2020-10-22 | 11:09 408 مشاهدة حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس.

ولم يلعب اسود الرافدين أية مباراة منذ جائحة كورونا ، حيث حافظ على رصيد نقاطه البالغ 1344. وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية. وعلى مستوى قارة آسيا، حل العراق سابعاً ايضاً بعد منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية.



وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي تليها فرنسا والبرازيل وانجلترا. وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي تليها فرنسا والبرازيل وانجلترا. المحرر: محمد خليل » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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