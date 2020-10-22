بالفيديو مشاريع تربوية لتجهيز الطلبة الكترونيا





المعلومات الكاذبة والاخبار المفبركة كانت ضمن بنود هذه الاتفاقية دفعت بالهيئة الى انشاء مشروع فحص للمعلومات للحد من تزييفها من قبل جيوش الكترونية تسعى الى تدليس الحقائق امام الرأي العام. مع بدء العام الدراسي الجديد المتزامن مع جائحة كورونا عقدت هيئة الاعلام والاتصالات مؤتمرا صحفيا مع منظمة اليونسكو في العراق وقعت من خلاله مذكرة تفاهمية بخصوص انشاء مشروع خارطة طريق لنشر نظام معلومات تربوي بصيغة EMIS والذي تسهل وصول المنهاج الدراسي الى الطلبة بسرعة وسهولة تامةالمعلومات الكاذبة والاخبار المفبركة كانت ضمن بنود هذه الاتفاقية دفعت بالهيئة الى انشاء مشروع فحص للمعلومات للحد من تزييفها من قبل جيوش الكترونية تسعى الى تدليس الحقائق امام الرأي العام. هذه المشاريع ستقدم لاكثر من الف مدرسة في عموم البلاد لضمان سير العملية التربوية بالشكل السليم.

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