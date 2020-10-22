زيدان والتميمي يبحثان بناء دار القضاء في ديالى

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ومحافظ ديالى مثنى التميمي بناء دار القضاء في المحافظة. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم الخميس محافظ ديالى مثنى التميمي وبحث معه التعاون بين القضاء والمحافظة في بناء دار القضاء في محافظة ديالى وفق رؤيا مجلس القضاء الأعلى وان يكون نموذجا لبناء دور القضاء في بقية المحافظات". وأضاف البيان أن "اللقاء حضره رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ورئيس محكمة استئناف ديالى القاضي حسين الزهيري".

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