بالفيديو شرط سلفة مصرف الرشيد.. ضرة على الزوجة الأولى

الا ان تتزوج من ثانية .مصرف الرشيد يمنح سلفة للموظفين بشرط الاقدام على الزواج وجلب ضرة للزوجة الاولى وهذا ما اثار سخرية الشارع ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
تساقطت هذه المرة جميع الشروط والعقبات امام قرض ميسر ، في وقت استغرب العديد من الموظفين تمييز المتزوجين من امراتين في القرض الذي اطلقه مصرف الرشيد
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