واشنطن تقدم مساعدة مالية للايزيديين

أعلنت القنصلية العامة الامريكية في اقليم كردستان، الخميس، عن تقديم دعم مالي لعملية تجديد معبد لالش المقدس في قضاء شيخان.
وقالت القنصلية في بيان نشرته وسائل اعلام كردية وتابعته الخليج 365، ان "القنصل العام روبرت والر زار معبد لالش المقدس عند الكرد الايزيديين والتقى بعدد من مسؤولي المعبد"، لافتة الى ان "والر اعلن خلال الزيارة تقديم 500 الف دولار امريكي لتجديد المعبد".
وحسب بيان القنصلية فإن المبلغ المخصص لدعم عملية التجديد بلغ مليون دولار امريكي حتى الآن، مشيرا الى ان "القنصل العام قام بزيارة تفقدية للمعبد واطلع على سير عمل تجديد المعبد".
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