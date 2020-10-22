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تحطم طائرة تركية في إسطنبول

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الخميس 2020/10/22 01:18 م بتوقيت أبوظبي

تحطمت طائرة تدريب تركية، الخميس، في منطقة بيوك شكمجة، بالعاصمة إسطنبول. 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن "الطائرة تحطمت بالقرب من البحيرة في بيوك شكمجة، وخرج قائد الطائرة التي أقلعت من مطار هازرفين، من أسفل حطام الطائرة مصابا بجروح".

ووصل إلى مكان الحادث قوات من الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الطبية.


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