وزير الاستخبارات الإسرائيلي: اتفاق سلام "وشيك" مع السودان

رجح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين قرب توقيع اتفاق سلام مع السودان.



وقال كوهين للقناة الإخبارية الإسرائيلية الـ13: "أعتقد أننا قريبون جدا من السلام مع السودان".

ولم يدل كوهين، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمزيد من التفاصيل عن هذا الأمر.

ولكن مسؤولون إسرائيليون قالوا إن السودان بات قريبا جدا من اتفاق سلام مع إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن "السودان يستعد للإعلان عن اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن بعد التنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد أشهر من المباحثات بوساطة أمريكية، من المقرر أن يعلن السودان عن خطط للسلام مع إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنها استقت معلوماتها من مسؤولين إسرائيليين كبار رفضت الكشف عن أسمائهم.

وأضافت نقلا عن أحد المسؤولين الإسرائيليين: "من المرجح أن تصدر الخرطوم إعلانًا رسميًا بشأن هذه القضية في نهاية الأسبوع المقبل".

ولفت المسؤول الإسرائيلي، إلى أنه "على الأرجح سيتم ذلك بعد مناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجدول الزمني المتوقع للإعلان".

وإذا أقدم السودان على تلك الخطوة سيكون هو البلد العربي الخامس الذي يعقد اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

