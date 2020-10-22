شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم الخميس الاستشارات النيابية لتسمية الشخصية المكلفة بتأليف الحكومة.



وذكرت الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وأنه سمى سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحريري وصل إلى قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون.

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