20 قتيلاً في هجوم إرهابي على قرية بشمال نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 20 قروياً في شمال غرب نيجيريا في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى عصابة إجرامية، بحسب ما أعلنت الشرطة الأربعاء.



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وقال محمد شيخو المتحدث باسم الشرطة إن "قطاع الطرق"، كما يسميهم سكان المنطقة، وصلوا إلى قرية تونغار كوانا في ولاية زامفارا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على سكانها مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

ومنذ سنوات عدة تزرع الرعب في المناطق الريفية في وسط نيجيريا وشمالها الغربي عصابات مسلحة، يبلغ عدد أفراد الواحدة منها أحياناً مئات الرجال الذي يعتاشون على سرقة المواشي والخطف بهدف الحصول على فدية مالية.