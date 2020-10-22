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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا: إصابات كورونا تتجاوز المليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا المليون حالة، حيث وصل إلى 01ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 34 ألفاً و366 وفاة، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفاً و376 من المصابين حتى صباح الخميس.
وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل حوالي 37 أسبوعاً.
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