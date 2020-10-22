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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية تتجاوز حاجز الـ 100 مجدداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وكوريا الجنوبية تتجاوز حاجز الـ 100 مجدداً

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن الصين سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس أمس، ارتفاعا من 11 إصابة في اليوم السابق.

 

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

 

وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 25 حالة إصابة جديدة دون أعراض وذلك مقارنة مع 15 حالة مماثلة في اليوم السابق.

 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85729 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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أما كوريا الجنوبية فقد تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيها مجددا حاجز الـ 100 إصابة، حسبما أعلنت السلطات الصحية هناك صباح اليوم الخميس.

 

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 121 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 25543 حالة.

 

ومثل عدد اليوم زيادة قدرها 30 إصابة عن اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له في الشهر الجاري.

 

وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة أمس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453.

 

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عدد الإصابات يواصل الارتفاع مع ظهور إصابات جماعية في مستشفيات رعاية المسنين ومستشفيات التأهيل.

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