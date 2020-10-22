شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مشيدًا بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%: خطوة مهمة لتحسين المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل، بقرار الحكومة الخاصة بزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، واصفا إياه بالخطوة المهمة لتحسين المنظومة.

وقال تيسير مطر، إن قرار الزيادة خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي قامت بها الدولة لتحسين أجور المعلمين، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها الدائم للمعلمين الذين هم عصب العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه يثق في القيادة السياسية والتى تعمل كل ما في وسعها لتحسين أوضاع المعلمين؛ لأنهم يؤدون رسالة مهمة لا توازيها أى عائد مادى لأن رسالة المعلم مقدسة مثل الطبيب وغيره الذين يناضلون من أجل بناء مصر الحديثة.

وأضاف تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة وعدت فأوفت بوعدها بعد توجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدا أن دولة 30 يونيو تؤمن برسالة ومكانة المعلم، مدللا على حديثه بأن وزارة التربية والتعليم وجميع مؤسسات الدولة قدموا خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2014 الكثير للمعلمين، على رأسها تقليل اغترابهم وتسكينهم للعمل فى أماكن قريبة من منازلهم، إضافة إلى تدريبهم وفق معايير دولية لرفع المستوى التكنولوجى لديهم، إضافة إلى إصدار قرارات منظمة تحرم الاعتداء على المعلم داخل المدرسة، وأيضا تغيير قواعد منح مجموعات التقوية مما يسهم فى رفع الدخل الشهر له".