شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ ترتر.. عبدالله الشريف عنتيل الدوحة وملك الفضائح الجنسية بقنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم تلو الآخر يثبت الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، الملقب بـ"الشيخ ترتر"، يثبت أنه حقا عنتيل الدوحة، لتعدد علاقاته النسائية وقيامه بالتدليس، وكل هذا مثبت بالصوت والصورة، فخلال الفترة الأخيرة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجة من السخرية بعد التسجيلات الصوتية لعنتيل الدوحة مع إحدى الفتيات، وهناك العديد من التغريدات التي تصدرت هذه المواقع، ومنها على سبيل المثال "ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمحادثة بين الإخواني الهارب عبد الله الشريف، مع إحدى الفتيات، والذى طلب منها أحاديث مخلة، إضافة إلى أن المحادثة احتوت على محاولات الإخواني الهارب في استدراج الفتاة معه في الحديث، بالإضافة للعديد من التسريبات حول حقيقة هذا المدعى الهارب، وجميع هذه التسريبات كشف كذب الإخوانى الهارب، وكيف يلتقي بعشيقته، في فنادق أمريكا ولندن وتركيا والدوحة، وأين يصرف الدولارات التى يتقاضاها من تميم وأردوغان لهدم بلده.

جميع فيديوهات الأراجوز لم تخلُ من التحريض المستمر على العنف، ويستخدمونه الإخوان لأنه يستعرض فيديوهاته بطريقة ساخرة، ولكنها فى الأساس رسائل تعبر عن جماعة الإخوان وعمن يموله من أجل توصيل الأفكار المتطرفة، وتلاحقه الفضائح بداية من إدمان المخدرات إلى التحرش الجنسي، إضافة إلى دعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة من خلال الفيديوهات التي يبثها بشكل مستمر على قنوات الجماعة الإرهابية في تركيا.