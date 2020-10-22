شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة الشيوخ تعلن إصدار رئيس المجلس قرارا بتشكيل لجنة إعداد اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ إن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والذى سيتم على مدار نحو 30 يوما.

وأضافت فوزى، فى تصريحات صحفية، أن هناك مقترحا بالفعل أمام اللجنة المناط بها إعداد اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس لكنه يجب أن يناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره تمهيداً لعرضه على المجلس لإبداء الرأى والتصويت عليه.

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وتابعت فوزى أنه ستتم إحالة مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعى المقرر.

وأشارت فوزى إلى أن اللائحة سوف تتضمن تفاصيل العمل فى المجلس واللجان المتخصصة التى سيشملها وكيفية الانضمام إليها ومسار المناقشات فى اللجان وفى الجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التى يمكنه اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما، وتقدم الأعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل بالمجلس وبصفة عامة سوف تنظم هذه اللائحة، كيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التى يجب اتباعها، كذلك تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات.