سقوط أمطار غزيرة على مناطق غرب الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

تعرضت الإسكندرية، اليوم الخميس، لطقس غير مستقر، وهطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على معظم أنحاء المدينة الساحلية، صاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت مناطق غرب الإسكندرية هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح فيما قلت حدتها إلى متوسطة في مناطق وسط، وخفيفة في مناطق شرق المدينة.

Advertisements

ونشرت شركة الصرف الصحي والأحياء والأجهزة المعنية سيارات "الناقوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، للتعامل مع تراكم المياه الناتجة عن هطول الأمطار.

وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة، لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.