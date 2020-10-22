بالصور.. رفع أشجار نخيل سقطت بسبب الرياح في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
رفعت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، 3 أشجار نخيل سقطت أمام مدخل مجمع مواقف الركاب نتيجة شدة الرياح.
وأشار اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، إلى أنه فور تلقي بلاغ بسقوط 3 أشجار نخيل نتيجة الرياح الشديدة، وجه الإدارات المعنية بالتوجه إلى المكان ورفع الأشجار على الفور، لتأمين المكان من وقوع حوادث أخرى، لافتًا إلى أنه جرى إزالة الجزء المتبقي من الأشجار، وجاري التعامل مع باقى الأشجار وإزالتها نظرًا لقدمها، وما قد تمثله من خطورة على المارة.
وأكد أن الحادث أسفر عن تحطم سيارة ملاكي، وتحطم جزء من السور الخاص بالمجمع، كما قامت إدارة المرور بإغلاق الشارع أمام حركة مرور السيارات والمشاة حتى الانتهاء من إزالة كافة الأشجار والنخيل.
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