تجهيز 633 لجنة فرعية لاستقبال أكثر من مليوني ناخب بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجهيز 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبًا.
وقال المحافظ إنه جرى تجهيز 174 لجنة فرعية موزعين على 63 مقرًا انتخابيًا بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، جرى تجهيز 136 لجنة فرعية موزعين على 75 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية جرى تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و 60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جرى تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبين.
وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الانتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان.
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