السودان: "مقتل شخص وإصابة آخرين" في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (بي بي سي):

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين قوات من الشرطة ومحتجين.

وقالت اللجنة في بيان صدر مساء الأربعاء إن المواجهات وقعت شرقي العاصمة الخرطوم.

وتحدث البيان عن وجود عدد كبير من المصابين وسط المتظاهرين، مشيرا إلى أن بعضهم في حالة حرجة.

وخرجت المظاهرات في الخرطوم الأربعاء للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمضي قدما في عملية الإصلاح.

وأفادت تقارير بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في العاصمة.

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وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لشطب اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

ووضع السودان على هذه اللائحة إبان حقبة الرئيس السابق عمر البشير، وشكّل ذلك عائقا أمام الحكومة الانتقالية للحصول على قروض ومساعدات مالية خارجية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله إنه كان من المتوقع مشاركة أنصار للرئيس السابق عمر البشير، لكن الحشود أجمعت على المطالبة بالعدالة للذين قتلوا في أعمال العنف خلال احتجاجات العام الماضي.

وقال الشاهد إن قوات الأمن أغلقت بعض الجسور بهدف منع المحتجين من الوصول وسط المدينة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ عقود لكنها تفاقمت مع سقوط نظام الرئيس عمر البشير، كما تبلغ قيمة الدين الخارجي قرابة 60 مليار دولار.