المكسيك تُسجل 6845 إصابة و522 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6 آلاف و845 إصابة جديدة و522 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 87 ألفًا و415 حالة، بينما بلغت حصيلة المصابين إلى 867 ألفًا و559 حالة.
أشارت بيانات الوزارة، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد
وأوضحت السلطات المكسيكية أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا قد يكون أكبر من عدد الحالات المؤكدة رسميا.
وتحتل المكسيك المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وهي أيضا ضمن الدول العشر التي سجلت أكبر أعداد الإصابات بكورونا في العالم.
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