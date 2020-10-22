باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 325 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 325 ألفا و208 حالات، وذلك عقب تسجيل 736 حالة إصابة جديدة.
جيو نيوز الباكستانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6 آلاف و699 حالة، وذلك عقب تسجيل عشر حالات وفاة جديدة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 309 آلاف و136 شخصا.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوزارة وفقا لقناة
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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