حمورو: القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيؤثر على علاقة المغرب بشركائه

قال حسن حمورو، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن “اعتماد القاسم الانتخابي وفق ما يروج له البعض، لن يخلق فقط إشكالا سياسيا ودستوريا، ولكنه أيضا، سيؤدي إلى تهديد المغرب بفقدان صفته كشريك من أجل الديمقراطية، ويؤثر على علاقة المغرب بشركائه وصورته الخارجية”.

وأضاف حمورو، خلال مشاركته ببرنامج “مباشرة معكم”، على القناة الثانية، مساء الأربعاء، “عيب في ظل الأزمة أن نناقش القاسم الانتخابي”.

وشدد حمورو، على أن النقاش السياسي حول الانتخابات يجب أن لا ينسينا أن المغاربة شعب “مسيس”، معتبرا أن الانتخابات هي تتويج للنقاش العمومي، ولذلك يجب أيضا العودة إلى قراءة محصلة ولحظة الانتخابات البرلمانية السابقة.

ويرى المتحدث، أن “المصباح” يشكل نموذجا جيدا في تدبيره للائحة الوطنية للشباب، مشددا على أن اختيار هذه اللائحة يتم بشفافية ووفق مسطرة واضحة وطويلة، معبرا عن انتقاده لطريقة اختيار عدد من الأحزاب للوائحها الانتخابية الوطنية، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية نجح في تقديم شباب ونساء نجحوا في لوائح وطنية ثم تمكنوا من حيازة ثقة المواطنين في لوائح محلية في الانتخابات الموالية.

ووصف المتحدث ذاته، اللائحة الوطنية بأنها آلية مستحبة لإدماج الشباب في المؤسسات السياسية وخاصة البرلمان، لكن، يستدرك حمورو، بأنها تحتاج إلى تقييم جماعي، معتبرا أن الإشكال الرئيسي الذي يواجه هذه اللائحة يكمن في كيفية تدبير هذه اللائحة من قِبل الأحزاب.