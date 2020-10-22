اقتصادية دبي: 750 منشأة مستوفية لتدابير الوقاية

الخميس 22 أكتوبر 2020

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19»، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 750 منشأة، وفقاً لـ«اقتصادية دبي». وأشارت الدائرة إلى أنه تم خلال الزيارات التنبيه على 6 منشآت تجارية فقط، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم على حد سواء، وفقا للبيان.



وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

تعاون

وأهابت بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

إغلاق

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إلى ذلك، أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2346 مؤسسة، خلال 20 أكتوبر الجاري. كما تم مخالفة مؤسستين وتوجيه 50 تنبيهاً، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2293 مؤسسة.

رقابة

وكانت بلدية دبي حددت إجراءات احترازية للمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها وتم تعميمها، حيث تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

متابعة

حرص مفتشو بلدية دبي على متابعة هذه الإجراءات من خلال الزيارات الرقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.