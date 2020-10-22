المغرب يسجل 3577 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

الخميس 22 أكتوبر 2020

شفت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، تسجيل 3577 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 182580 حالة في المغرب.



ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.

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وأفادت الوزارة بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 52 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3079 حالة.

وتم التأكد من 2796 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 151634.