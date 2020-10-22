شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني تسجيل 11287 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أعلى رقم تسجله ألمانيا منذ انتشاء الوباء.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 392049 حالة .. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9905.

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