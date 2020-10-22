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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 702 وفاة و55 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الخميس 22 أكتوبر 2020
أعلنت حكومة الھند الیوم الخمیس تسجیل 702 حالة وفاة و55839 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 خلال ال 24 ساعة الماضیة.
وقالت وزارة الصحة الھندیة في بیان صحفي إن إجمالي عدد وفیات الفیروس ارتفع إلى 116616 شخصا فیما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7706946 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولایة ھندیة.
وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 6874518 شخصا.
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