شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي معارض يدعو قطر إلى إيقاف دورها الهدام في الصومال والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 دعا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي زعيم حزب “ودجر” السياسي المعارض الحكومة القطرية إلى إيقاف دورها الهدام في الصومال.

وأشار ورسمي في منشور عبر حسابه في فيسبوك، ردا على دعوة قطر الأطراف الصومالية إلى نبذ الخلافات وترسيخ المصالحة- إلى أن الصوماليين ليسوا في حاجة إلى دعوات للاستهلاك الإعلامي. Advertisements وحث السياسي المعارض الدوحة على إيقاف تمويل حكومة الرئيس فرماجو لتدمير الولايات الإقليمية وقمع المعارضة وتقديم الرشاوى للمؤسسات الدستورية. واتهم الحكومة القطرية بتمويل تقرير حول حقوق الإنسان في الصومال لتلميع صورة النظام الصومالي الذي تدعمه، مشيرا إلى أنهم لا يريدون منها إلا إيقاف مالها الفاسد.

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